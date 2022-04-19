Москва, 19 апреля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с высказываниями, оскорбляющими маршала СССР Георгия Жукова. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба СК.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил провести проверку по обращению Государственного исторического музея. Сотрудники учреждения отреагировали на опубликованные в Сети высказывания, оскорбляющие память маршала.

«На персональной странице в одной из социальных сетей автор опубликовал текст, оскорбляющий и порочащий память о выдающемся полководце и государственном деятеле Советского Союза Г. К. Жукове», — сказано в заявлении СК.

Согласно поручению, следователям нужно дать процессуальную оценку этим действиям.