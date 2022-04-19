Курган, , 14:54 — REGNUM В Курганской области за сутки на 19 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 22 человека, выписаны по выздоровлению 247. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Медицинский работник Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы держит пробирки с анализами крови Александр Погожев © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 65 заражённых коронавирусом курганцев, на три человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 19 апреля выявлено 103 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 456 человек, скончались 1408 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).

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