Курган, 19 апреля 2022, 14:54 — REGNUM В Курганской области за сутки на 19 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 22 человека, выписаны по выздоровлению 247. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 65 заражённых коронавирусом курганцев, на три человека меньше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 19 апреля выявлено 103 118 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 100 456 человек, скончались 1408 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).
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