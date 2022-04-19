Киев, 19 апреля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ведущая популярного интернет-шоу «Алёна, блин!» Алёна Жигалова раскрыла схему заработка украинского певца Ивана Дорна в России. Соответствующей информацией ведущая поделилась в новом выпуске проекта.

Mary Mitso Иван Дорн

«Дорн громко объявил, что закрывает свой лейбл. Убирает музыку, все увозит на Мальдивы, где он сейчас сидит. Его лейбл-мастерская на самом деле функционирует, но тайно. Они просто убрали табличку», — заявила ведущая. Также Жигалова отметила, что Дорн в настоящее время получает доход от творчества своей подопечной певицы Гилавы (Софико Ломоносова): «Она выпустила хит. То есть он ее потихоньку под шумок раскручивает. И получает с нее деньги. Вот, понимаете, такой бизнес. Бизнес по-украински».

Напомним, что в марте 2022 года Иван Дорн изъял практически всё творчество из музыкальных сервисов в России, оставив лишь отдельные синглы. Также его лейбл Masterskaya прекратил сотрудничество с российскими артистами.