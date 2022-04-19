Энгельс, Саратовская область, , 14:54 — REGNUM Житель города Энгельса Саратовской области незаконно завладел денежными средствами в размере более 100 тыс. рублей. Выплаты производились по подложным документам об инвалидности, сообщает региональная прокуратура.

Мошенничество 50.мвд.рф

Мужчина обратился в бюро медико-социальной экспертизы для получения справки об инвалидности. Он предоставил подложные документы об имеющихся отклонениях по здоровью, связанных со слухом. Проверка показала, что медорганизация не выдавала гражданину направление на медико-социальную экспертизу, лечение и обследование мужчина не проходил.

На основании документов, представленных в отделение Пенсионного фонда РФ по Саратовской области, мужчина незаконно получил более 100 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, денежные средства возвращены в Пенсионный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году жительница Кемерово без прохождения медицинского освидетельствования и медико-социальной экспертизы приобрела фиктивные медицинские документы, подтверждающие наличие у неё заболевания.

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