Ульяновск, , 14:54 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил усилить контроль за контрактованием и проведением работ по национальным проектам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания Совета по реформам, национальным и приоритетным проектам.

Медобслуживание Иван Шилов © ИА REGNUM

Участниками обсуждения стали руководители проектных офисов и муниципальных образований, счётной и общественной палат региона. Открывая заседание, губернатор подчеркнул, что «одним из ключевых механизмов развития» Ульяновской области остаются национальные проекты, в том числе «на особом контроле» находятся вопросы водоснабжения, модернизации больниц, строительство образовательных и спортивных объектов, оказание социальной поддержки, благоустройство территорий, соблюдение экологической безопасности.

Глава региона отметил, что с учётом современных реалий необходимо работать «слаженно и минимизировать риски».

«Одна из главных задач – своевременное заключение контрактов по объектам в рамках реализации нацпроектов, чиновники несут за это персональную ответственность. Никаких бюрократических проволочек здесь быть не должно», — подчеркнул Алексей Русских.

Он также отметил, что финансирование в бюджете заложено, поэтому важно своевременно пройти все процедуры и приступить к работам. По заключённым контрактам необходимо контролировать подрядчиков, особенно в части качества и сроков.

Власти отмечают, что на начало апреля контрактация идёт в рамках утверждённых сроков. При этом по национальным проектам «Культура», «Образование», «Здравоохранение» динамика лучше аналогичного периода прошлого года.

Отдельно участники обсудили вопросы капитального строительства. По данным властей, полностью законтрактованы средства по 22-м объектам, в том числе ряд объектов – в Ульяновске: спортивный комплекс по улице Александровская, детские сады по улицам Шигаева и Отрадная, театр по улице Пушкинская, детское инфекционное отделение по улице Оренбургская. Также в их числе школа в Димитровграде на 1001 место, дом-интернат в Водорацке и дом культуры в Старотимошкино Барышского района, фельдшерско-акушерские пункты в Инзенском, Новоспасском, Сурском, Карсунском и Чердаклинском районах.

Также в их числе дом культуры в Майне, музей в Сенгилее, магистральный водовод в Октябрьском, очистные сооружения в селе Красный Яр Чердаклинского района.