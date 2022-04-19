Красноярск, , 14:53 — REGNUM Житель Красноярска признан виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) бывшей супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Уголовное дело

Обвинительный приговор вынесен в отношении 33-летнего директора коммерческой компании.

Установлено, что в 2017 году супруги развелись и не проживали вместе. Ночью 28 февраля 2021 года мужчина пришёл в квартиру к бывшей супруге. Произошёл конфликт на почве ревности. Бывший муж считал, что женщина состоит в отношениях с другим мужчиной. Также она сказала, что не желает поддерживать отношения с бывшим супругом.

Тогда злоумышленник накинул ей на шею металлический трос и удерживал до потери сознания. После этого мужчина дважды ударил женщину ножом в живот. Она скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, красноярец поместил тело бывшей супруги, её личные вещи и орудия преступления в бочку, которую перевёз в арендованный гараж. Всё содержимое бочки он залил фтористоводородной кислотой.

Мужчина пришёл в полицию в тот же день. Он написал явку с повинной. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии мужчина случайно убил своего 15-летнего сына.

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