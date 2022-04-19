Махачкала, 19 апреля 2022, 14:53 — REGNUM На Северном Кавказе пока нет ни одного совместного для всех субъектов округа детского центра. При поддержке федеральных властей его можно было бы создать на Каспии как всероссийский проект. С таким предложением выступил 18 апреля в ходе совещания при вице-премьере РФ Александре Новаке глава Дагестана Сергей Меликов.
Ранее глава Дагестана отдал свою резиденцию под строительство центра одаренных детей «Альтаир».
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