Село Краснощёково, Алтайский край, 19 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Алтайскому краю сообщает подробности уголовного дела, возбуждённого по факту мошенничества, жертвой которого стал индивидуальный предприниматель из Краснощёковского района, который хотел приобрести дизельное топливо по низкой цене.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Потерпевший пояснил полицейским, что ему поступил телефонный звонок от мужчины, который сообщил, что готов продать топливо по достаточно привлекательной цене.

Покупателю необходимо было перевести на счёт продавца почти 900 тысяч рублей, после получения которых должны была произойти отгрузка необходимого объема горюче-смазочных материалов. Индивидуальному предпринимателю предложение показалось весьма выгодным, он перевел нужную сумму, но топливо так и не получил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пострадавшим оказался житель Табунского района Алтайского края. Мужчину обманули при попытке купить в интернете сельскохозяйственные шины в количестве шести штук на общую сумму 543 тысячи рублей.

Читайте также: Алтайский фермер перечислил мошенникам более 500 тысяч рублей