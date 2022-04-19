Сеул, , 14:52 — REGNUM Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Южной Кореи Но Чжон Хи подала в отставку после критики по поводу неправильного обращения с бюллетенями, поданными людьми с COVID-19 во время досрочного голосования на президентских выборах. Сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление главы ЦИК.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление она сделала 19 апреля в ходе пленарного заседания с членами комиссии.

Известно, что глава ЦИК подала в отставку спустя 40 дней после президентских выборов, а также менее чем за два месяца до местных выборов, которые состоятся 1 июня.

«Я еще раз глубоко извиняюсь за то, что вызвала беспокойство у людей, — сказала Но Чжон Хи. — Я прошу людей о сотрудничестве, чтобы местные выборы прошли безупречно».

Напомним, что ЦИК подверглась критике за то, что пациентам с коронавирусом и людям, находящимся на самоизоляции, не разрешили опустить свои голоса в урны для голосования. Вместо этого сотрудники избирательных комиссий собирали их в полиэтиленовые пакеты и другие неофициальные контейнеры.

Эта практика вызвала подозрения в фальсификации выборов, хотя ЦИК категорически отвергла такие утверждения.

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