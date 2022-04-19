Москва, 19 апреля, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Российские граждане вполне адекватно оценивают свои пожелания в получении «достойной пенсии», соизмеряя, скорее всего, свою заработную плату с пенсией, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Пенсия

«По методологии МОТ, пенсия должна компенсировать как минимум 40% дохода, который теряет гражданин, уходя на пенсию. Это называется коэффициент замещения пенсией утраченные заработка.

В России он ниже — в последние годы находится на уровне 33-35%. У многих стран он также ниже 40%. На это влияет, в том числе, и невысокие заработные платы.

Но только высокая заработная плата не гарантирует такой пенсии, о которой мечтают граждане РФ. Должен быть другой подход — желание и возможности самому формировать свою будущую пенсию, тогда она вполне может быть и 45, и 50 тыс. руб.

Для всех очевидно, что переход в статус пенсионера, потеря заработка, перспектива жить на одну пенсию, если нет дополнительных доходов, многих расстраивает.

Государство индексирует пенсии на уровень инфляции, но для такой серьёзной прибавки, конечно, денег в Пенсионном фонде РФ нет.

Для нынешних пенсионеров это может так и остаться только мечтой, а вот будущим стоит задуматься», — высказала сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, в России пенсию по старости следует увеличить примерно втрое — по меньшей мере до 45 тыс. рублей в месяц.

Читайте также: Жители России назвали величину «достойной пенсии»