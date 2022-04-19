Уфа, , 14:53 — REGNUM Охранная зона создана на территории озера Талкас в Башкирии. Соответствующий указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Плещеево озеро Plesheevo-lake.ru

Согласно документу, глава республики Радий Хабиров наделил озеро Талкас, которое расположено в Баймакском районе, охранным статусом.

На озере запрещены буровые, взрывные и горные работы, поиск и добыча полезных ископаемых, осушение и гидромелиорация, также запрещается прокладывать линии электропередач и другие коммуникации, размещать отходы, охота.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии озеро Талкас объявлено памятником природы.

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