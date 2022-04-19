Тбилиси, , 14:50 — REGNUM Власти Грузии, чтобы доказать лояльность западным странам, должны принять закон, который прямо запретит транзит в Россию товаров, попадающих под санкции. Об этом 19 апреля заявил на брифинге лидер оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что нужны нормы, которые будут указывать, каким образом будет сформирован запрет перевозку санкционной продукции в РФ через грузинскую территорию.

«В случае выявления нарушения, какое реагирование будут осуществлять соответствующие органы, чтобы Грузия сохранила твёрдый статус партнёрства с Западом и не было бы вопросов», — сказал Вашадзе.

По его мнению, это наиболее важный вопрос, так как единственный способ гарантировать безопасность Грузии — сотрудничество с Западом.

Напомним, в 2008 году Грузия, заручившись поддержкой Запада, напала на Южную Осетию. Россия на правах миротворца вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила агрессора к миру. Представители действующего правительства регулярно напоминают оппозиции об этом и отмечают, что нельзя допустить втягивание Грузии в конфликт с Россией.