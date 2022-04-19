Тбилиси, 19 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Власти Грузии, чтобы доказать лояльность западным странам, должны принять закон, который прямо запретит транзит в Россию товаров, попадающих под санкции. Об этом 19 апреля заявил на брифинге лидер оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

Он заявил, что нужны нормы, которые будут указывать, каким образом будет сформирован запрет перевозку санкционной продукции в РФ через грузинскую территорию.

«В случае выявления нарушения, какое реагирование будут осуществлять соответствующие органы, чтобы Грузия сохранила твёрдый статус партнёрства с Западом и не было бы вопросов», — сказал Вашадзе.

По его мнению, это наиболее важный вопрос, так как единственный способ гарантировать безопасность Грузии — сотрудничество с Западом.

Напомним, в 2008 году Грузия, заручившись поддержкой Запада, напала на Южную Осетию. Россия на правах миротворца вмешалась в грузино-осетинский конфликт и принудила агрессора к миру. Представители действующего правительства регулярно напоминают оппозиции об этом и отмечают, что нельзя допустить втягивание Грузии в конфликт с Россией.