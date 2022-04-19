Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин решил вернуться в «Ростов», потому что нагрузка в сборной стала меньше после отстранения от стыковых матчей ЧМ-2022. Об этом 19 апреля он рассказал в эфире «Авторадио».

Валерий Карпин Fc-rostov.ru

«Времени стало больше. Хотелось держать тонус, для тренера важна каждодневная работа. Чтобы быть в тонусе, решил вернуться в данный момент к клубной работе», — сказал Карпин.

Он отметил, что вернулся именно в «Ростов», потому что живёт в Ростове-на-Дону. Кроме того, у него были договорённости с клубом ещё тогда, когда его отпустили работать в сборную России.

Напомним, Карпин стал главным тренером «Ростова» в декабре 2017 года. В июле 2021 он возглавил сборную России и ушёл из клуба. В марте 2022 года он вернулся в «Ростов» после того, как ФИФА отстранила сборную России от стыковых матчей ЧМ-2022.

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