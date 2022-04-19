Донецк, 19 апреля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В результате обстрела в Петровском районе Донецка пострадали два человека, сообщили 19 апреля в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. В результате атаки пострадали два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, СК возбудил уголовное дело после обстрела в Белгородской области.