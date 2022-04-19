Кабул, 19 апреля 2022, 14:45 — REGNUM Должностные лица министерства образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после встречи с технической командой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) объявили, что организация выплатит заработную плату 94% учителей в Афганистане к следующей неделе. Об этом сообщает газете «8 Собх».
Министерство образования заявило, что ЮНИСЕФ будет осуществлять выплаты через банковские счета. Размер заработной платы будет составлять 200 долларов на одного учителя.
Министерство сообщило учителям, у которых нет банковского счёта, что заработная плата будет распределяться между ними со следующей недели по согласованию с провинциальными отделами образования после введения соответствующего механизма.
Заработная плата будет выплачиваться учителям, недавно внесённым в список финансово-административного отдела министерства образования, а не вымышленным педагогам.
Министерство заявило, что будет работать с ЮНИСЕФ над созданием механизма оплаты труда учителей в будущем.
Необходимо отметить, что ранее Детский фонд ООН в течение нескольких месяцев отвечал за выплату заработной платы учителям в Афганистане.