Кабул, , 14:45 — REGNUM Должностные лица министерства образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после встречи с технической командой Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) объявили, что организация выплатит заработную плату 94% учителей в Афганистане к следующей неделе. Об этом сообщает газете «8 Собх».

ЮНИСЕФ Rock-cafe.info

Министерство образования заявило, что ЮНИСЕФ будет осуществлять выплаты через банковские счета. Размер заработной платы будет составлять 200 долларов на одного учителя.

Министерство сообщило учителям, у которых нет банковского счёта, что заработная плата будет распределяться между ними со следующей недели по согласованию с провинциальными отделами образования после введения соответствующего механизма.

Заработная плата будет выплачиваться учителям, недавно внесённым в список финансово-административного отдела министерства образования, а не вымышленным педагогам.

Министерство заявило, что будет работать с ЮНИСЕФ над созданием механизма оплаты труда учителей в будущем.

Необходимо отметить, что ранее Детский фонд ООН в течение нескольких месяцев отвечал за выплату заработной платы учителям в Афганистане.