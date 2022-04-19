Салехард, , 14:44 — REGNUM Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 19 апреля за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 39 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 65 ямальцев. Заразился коронавирусом 31 человек — на двух меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 19 апреля зарегистрировано 136 307 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 576 человек, 1040 скончались на одного человека больше, чем днём ранее).

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