Москва, 19 апреля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Россия и другие страны СНГ намерены противодействовать кампании Запада по переписыванию истории и пересмотру итогов Второй мировой войны. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 19 апреля на церемонии открытия выставки к 30-летию установления дипотношений России со странами содружества.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, в настоящее время в Европе и странах, граничащих с Россией, идут кампании, цель которых — «переписать историю, перечеркнуть подвиги» борцов с нацизмом. Россия и другие страны, вынесшие на себе основную тяжесть победы над фашистами, не должны этого допустить.

«Особо выделю задачи, которые стоят перед нами в связи с попытками фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. У нас сформирована комиссия историков, которые будут заниматься противодействием подобного рода попыткам», — сказал Лавров.

Он заявил также, что после распада СССР страны-участницы СНГ столкнулись с беспрецедентными вызовами, но смогли выстроить прочный фундамент для партнёрства.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров ранее заявил, что Россия не может полагаться на Запад ни в какой сфере жизни, имеющей стратегическое значение.

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