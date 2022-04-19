Озёрск, Челябинская область, 19 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В Озёрске Челябинской области прекратили уголовное преследование директора коммерческой фирмы, который не доплатил в бюджет более 30 млн рублей. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Руководителю вменяли уклонение от уплаты налогов. Следователи заявляют, что в 2019 году он представил в налоговый орган заведомо ложные данные, благодаря которым фирма смогла предъявить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость.

В ходе расследования уголовного дела гражданин возместил ущерб. В связи с этим при рассмотрении в суде дело было прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года несколько директоров челябинских фирм смогли аналогичным образом избежать судимости.