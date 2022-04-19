Белгород, 19 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела населённого пункта в Белгородской области. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ

Следователи установили, что 19 апреля украинские военнослужащие обстреляли с применением системы залпового огня объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области.

«Есть пострадавшие, точное их количество уточняется», — заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом»).