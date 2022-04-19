Чита, 19 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. В Забайкалье индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2022 г. к декабрю 2021 г. составил 106,5%. Об этом 19 апреля сообщает территориальное управление государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Отмечается также, что цены повысились на продукцию добычи полезных ископаемых – 101,7%. У производителей продукции обрабатывающих производств индекс повысился до 114,1%. В обеспечении электрической энергией, газом и паром, и кондиционированим воздуха – 104,6%. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений напротив понизили индекс 99,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года индекс цен производителей промышленных товаров Забайкалья относительно предыдущего месяца составил 102,7%.

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