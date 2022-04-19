Джакарта, , 14:42 — REGNUM Индонезия анонсировала проведение 7-й сессии глобальной платформы по снижению риска бедствий. Об этом МИД Индонезии написал в аккаунте в Twitter.

Индонезия. Остров Бали Konstantinos Trovas

Глобальная платформа по снижению риска бедствий начнет работу с 23 по 28 мая 2022 года на Бали.

В рамках 7-й сессии особое внимание уделят снижению риска бедствий, особенно в контексте изменения климата и пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезии удалось заключить сделки на сумму 1,65 млн долларов США на выставке Vietnam Expo 2022 в Ханое.

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