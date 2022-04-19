Москва, 19 апреля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Программа туристического кешбэка, внедренная в России — очень удачный ход, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента Елена Джанджугазова.

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«Туристический кешбэк даёт возможность с одной стороны активизировать внутренние турпотоки, а с другой стороны увеличить продажи предприятий туризма и гостеприимства.

Последний этап кэшбэка был применен в межсезонье и хорошо поддержал предприятий гостеприимства на юге России и в частности в Краснодарском крае.

Загрузка отелей в этом регионе в активную фазу программы кэшбэка выросла до 60-70%, а это очень высокий показатель для марта-апреля», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2022 году куплено 2,4 млн туров по программе туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

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