Ставрополь, , 14:41 — REGNUM В Ставропольском крае ожидаются кадровые перемены в министерстве имущественных отношений. Глава ведомства Виталий Зритнев уходит с поста, сообщили в пресс-службе минимущества.

Портфель Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это не отставка. Ему не продлён трудовой контракт. 26 апреля — последний день работы Виталия Зритнева на должности министра имущественных отношений СК», — цитирует «АиФ-СК» представителя ведомства.

По данным издания, Виталий Зритнев проработал в должности министра два года, до этого назначения он был первым заместителем министра экономического развития Ставрополья.

Стоит отметить, что информации об отставке министра имущественных отношений на официальном сайте ведомства и губернатора Ставрополья пока нет.