Ставрополь, 19 апреля 2022, 14:41 — REGNUM В Ставропольском крае ожидаются кадровые перемены в министерстве имущественных отношений. Глава ведомства Виталий Зритнев уходит с поста, сообщили в пресс-службе минимущества.
По данным издания, Виталий Зритнев проработал в должности министра два года, до этого назначения он был первым заместителем министра экономического развития Ставрополья.
Стоит отметить, что информации об отставке министра имущественных отношений на официальном сайте ведомства и губернатора Ставрополья пока нет.