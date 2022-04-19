Москва, 19 апреля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Самым успешным депутатом Госдумы РФ от Брянской области в плане заработка за 2021 год стал Николай Алексеенко («Единая Россия»), сообщает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные декларации, опубликованной на сайте парламента.

ИА REGNUM Государственная дума

Алексеенко за 2021 год заработал 43,2 млн рублей. Николай Валуев («Единая Россия») задекларировал 14,1 млн рублей, годом ранее его доход составил 21,05 млн рублей.

Заработок Николая Иванова (КПРФ) – 6,01 млн рублей, Николая Щеглова («Единая Россия») – 5,16 млн рублей. Снизился за год на 600 тысяч рублей доход единоросса Артёма Турова – 5,02 млн рублей, а у его супруги, напротив, заработок возрос с 202,7 тысячи рублей до 4,08 млн рублей.

Замыкает список Николай Новичков из «Справедливой России – Патриоты – За правду» — 4,17 млн рублей.