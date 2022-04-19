Исламабад, 19 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Несколько десятков афганских беженцев устроили акцию протеста перед офисом представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Исламабаде. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Беженцы из Афганистана

В столице Пакистана демонстранты протестовали против неспособности УВКБ ООН рассмотреть их дела. Протестующие, бежавшие в Пакистан после падения республики, призвали УВКБ ООН ускорить процесс регистрации, выдачи иммиграционных карт и отправки их в страны, принимающие иммигрантов.

В интервью газете «8 Собх» протестующие заявили, что установят «палатку протеста» перед офисом УВКБ ООН до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Некоторые из них заявили, что уже несколько месяцев живут в нищете и влачат жалкое существование.

После захвата Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысячи афганцев, не попавших в процесс эвакуации, бежали в Пакистан, чтобы отправиться в третью страну, но работа УВКБ ООН идет медленно.