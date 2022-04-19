Грайворонский район, , 14:39 — REGNUM Уголовное дело по факту обстрела украинской стороной села Головчино в Белгородской области возбуждено Главным следственным управлением СК России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет Sledcom.ru

По данным следствия, утром 19 апреля украинские военнослужащие обстреляли населённый пункт с применением системы залпового огня.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил принять исчерпывающие меры для установления причастных к преступлению лиц и их последующего привлечения к уголовной ответственности. На месте работают следователи и криминалисты СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в первой половине дня 19 апреля в селе были завершены основные восстановительные работы.

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