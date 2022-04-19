Кишинёв, 19 апреля 2022, 14:36 — REGNUM Власти Молдавии, обесценивая героизм предков, живших в СССР, разрушают «фундамент исторической правды и справедливости». Об этом говорится в заявлении посольства России в Кишинёве, обнародованном 19 апреля.

Георгиевская лента
Георгиевская лента

«Попытка сегодня создать новую придуманную реальность тех событий, основанную на идеологической атаке норм морали, лишает наши народы права на достоверную историческую память, затрудняет движение к миру и дружбе», — отметили в посольстве.

Российские дипломаты отметили, что западные страны раскручивают такой феномен как «культура отмены». Он в том числе направлен на отказ защищать историческую память.

В посольстве также отметили важность духовной культуры в формировании национальной идентичности и мировоззрения следующих поколений.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду 19 апреля подписала закон о запрете демонстрировать символы, которые могут быть истолкованы как поддержка спецоперации России по денацификации Украины. Под запрет попали символы Z и V, а также георгиевская лента. Жителей Молдавии уже предупредили, что носить георгиевскую ленту запрещено и в День Победы.