Кишинёв, , 14:36 — REGNUM Власти Молдавии, обесценивая героизм предков, живших в СССР, разрушают «фундамент исторической правды и справедливости». Об этом говорится в заявлении посольства России в Кишинёве, обнародованном 19 апреля.

Георгиевская лента

«Попытка сегодня создать новую придуманную реальность тех событий, основанную на идеологической атаке норм морали, лишает наши народы права на достоверную историческую память, затрудняет движение к миру и дружбе», — отметили в посольстве.

Российские дипломаты отметили, что западные страны раскручивают такой феномен как «культура отмены». Он в том числе направлен на отказ защищать историческую память.

В посольстве также отметили важность духовной культуры в формировании национальной идентичности и мировоззрения следующих поколений.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду 19 апреля подписала закон о запрете демонстрировать символы, которые могут быть истолкованы как поддержка спецоперации России по денацификации Украины. Под запрет попали символы Z и V, а также георгиевская лента. Жителей Молдавии уже предупредили, что носить георгиевскую ленту запрещено и в День Победы.