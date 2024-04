Лондон, 19 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Том Йорк рассказал о дебютном альбоме группы The Smile. Лидер британских рок-групп Radiohead и The Smile сообщил, что новый альбом вторых — «практически готов». Об этом 18 апреля написал портал The Line Of Best Fit.

Скриншот с портала NME Группа The Smile

Группа, в состав которой входят Йорк, его коллега по Radiohead Джонни Гринвуд и барабанщик Sons of Kemet Том Скиннер, образовалась в прошлом году и с тех пор время от времени делилась тизерами дебютного альбома.

Новый сингл Pana-vision, представленный в начале апреля и взятый из саундтрека к сериалу «Острые козырьки», стал четвертым треком The Smile с момента их дебюта в 2021 году на живой трансляции Live At Worthy Farm в Гластонбери. В том же году они выпустили сингл You Will Never Work In Television Again, а затем The Smoke и Skrting On The Surface в 2022 году.