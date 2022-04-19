Москва, , 14:34 — REGNUM В год 100-летия образования Советского Союза наш долг — вернуть не только совсем молодому поколению, но и тем, кому сейчас 20 и 30 лет, правду о той нашей стране, о советской эпохе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля, комментируя высказывания министра просвещения Сергея Кравцова.

Настоящая история Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Кравцов заявил, что школьники в России начнут изучать историю с первого класса, но в младшей школе — не в форме обязательных уроков, а в форме «исторического просвещения».

« Вопрос не в том, с какого класса в школах будет преподаваться история, а какого будет содержание соответствующих программ, в чьих интересах она будет преподаваться. Сейчас, как известно, отдельные уроки истории появляются в школьной программе с 5 класса, но рассказывать детям об истории надо в школах, конечно, раньше. Рассказывать и показывать: историческое просвещение — ведь это ещё и кинофильмы, походы в музеи, экскурсии по связанным с историей нашей страны местам.

Пока история у нас в школах преподаётся на основе программ с сильным антисоветским душком, в интересах тех, кто хочет опорочить государственную и политическую систему СССР, в которой превалировала общественно-политическая справедливость, народное хозяйство работало в интересах всех граждан.

В год 100-летия образования Советского Союза наш долг вернуть не только совсем молодому поколению, но и тем, кому сейчас 20 и 30 лет, правду о той нашей стране, о советской эпохе. Всю правду, не только урывками: в Великой Отечественной войне победили, но не понятно почему, страну быстро восстановили, но опять же «вопреки», поскольку советский строй был «людоедским», в космос полетел мальчик из семьи, прошедшей через оккупацию, но вообще-то всех, кто был в оккупации, коммунисты притесняли…