Москва, 19 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В год 100-летия образования Советского Союза наш долг — вернуть не только совсем молодому поколению, но и тем, кому сейчас 20 и 30 лет, правду о той нашей стране, о советской эпохе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля, комментируя высказывания министра просвещения Сергея Кравцова.

Иван Шилов ИА REGNUM Настоящая история

Как сообщалось ранее, Кравцов заявил, что школьники в России начнут изучать историю с первого класса, но в младшей школе — не в форме обязательных уроков, а в форме «исторического просвещения».

«Вопрос не в том, с какого класса в школах будет преподаваться история, а каково будет содержание соответствующих программ, в чьих интересах она будет преподаваться. Сейчас, как известно, отдельные уроки истории появляются в школьной программе с 5 класса, но рассказывать детям об истории надо в школах, конечно, раньше. Рассказывать и показывать: историческое просвещение — ведь это ещё и кинофильмы, походы в музеи, экскурсии по связанным с историей нашей страны местам.

Пока история у нас в школах преподаётся на основе программ с сильным антисоветским душком, в интересах тех, кто хочет опорочить государственную и политическую систему СССР, в которой превалировала общественно-политическая справедливость, народное хозяйство работало в интересах всех граждан.

В год 100-летия образования Советского Союза наш долг вернуть не только совсем молодому поколению, но и тем, кому сейчас 20 и 30 лет, правду о той нашей стране, о советской эпохе. Всю правду, не только урывками: в Великой Отечественной войне победили, но не понятно почему, страну быстро восстановили, но опять же «вопреки», поскольку советский строй был «людоедским», в космос полетел мальчик из семьи, прошедшей через оккупацию, но вообще-то всех, кто был в оккупации, коммунисты притесняли…

Есть огромное количество сделанных в СССР в разные годы и на разных киностудиях фильмов для детей и юношества обо всех этапах жизни нашей страны в XX веке. Их надо вернуть в обиход, поскольку ничего лучшего нынешние кинематографисты снять не смогут. Есть огромное количество замечательной советской литературы на русском и языках всех народов бывшего СССР — её надо вновь открыть детям и юношеству. Уверен, что современным мальчишкам и девчонкам будет интересно увидеть своих сверстников или прочитать о них и в годы революции и гражданской войны, и в 1920-е и 1930-е, и во время Великой Отечественной войны, в послевоенное время, в 1970-е… Всё это есть, и всё это поучительно, интересно и, главное, работает. Знаю это по своим внукам», — отметил Михаил Демурин.