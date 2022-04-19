* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:32 — REGNUM По свидетельствам очевидцев, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сбросили тела погибших при взрывах в Кабуле 19 апреля детей в контейнер на заднем дворе больницы Мохаммеда Али, и родители вынуждены заходить в контейнер, полный трупов, чтобы опознать своих детей. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Издание пишет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили несколько родственников жертв, которые пытались проникнуть в больницу.

Между тем Халид Дзадран, представитель полиции Кабула, заявил, пытаясь преуменьшить масштабы трагедии, что погибло шесть человек и 11 ранены. Но, по данным местных источников, число погибших гораздо больше.

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Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также запретили освещать взрывы. Сообщается, что репортёр телеканала «Рохе-Фарда» был арестован радикалами.

Очевидцы рассказывают, что в больнице Мохаммеда Али Джинны даже стреляли в отцов, которые искали своих детей.