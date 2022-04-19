Сеул, , 14:32 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён встретился 19 апреля со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом, с которым обсудил способы возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Флаги США и Южной Кореи Defense.gov

В ходе встречи представители двух стран обсудили способы «стабильного управления» серьезной политической ситуации на Корейском полуострове.

Ли Ин Ён подчеркнул, что стороны должны поддерживать тесное сотрудничество для предотвращения эскалации напряженности и возобновления переговоров.

Известно, что в тот же день Сон Ким встретился с заместителем министра объединения Южной Кореи Чхве Ён Чжуном, с которым обсудил ситуацию в регионе, включая испытания нового оружия, проведенные в минувшие выходные.

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