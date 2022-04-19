Белград, , 14:32 — REGNUM Против Сербии ведется гибридная война из-за того, что Белград не поддерживал санкции западных стран против России, заявил 19 апреля глава МВД республики Александр Вулин.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Против Сербии ведется гибридная война, потому что она проводит самостоятельную политику и потому, что мы не ввели санкции против России», — цитирует его пресс-служба МВД.

По его словам, таким образом Белград наказывают. Вместе с тем власти страны обладают сведения о том, кто стоит за этими нападениями, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что отказ вводить санкции против России дорого обходится Сербии.

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