Белград, 19 апреля 2022, 14:32 — REGNUM Против Сербии ведется гибридная война из-за того, что Белград не поддерживал санкции западных стран против России, заявил 19 апреля глава МВД республики Александр Вулин.
По его словам, таким образом Белград наказывают. Вместе с тем власти страны обладают сведения о том, кто стоит за этими нападениями, уточнил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что отказ вводить санкции против России дорого обходится Сербии.
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