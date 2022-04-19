Белград, 19 апреля, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Против Сербии ведется гибридная война из-за того, что Белград не поддерживал санкции западных стран против России, заявил 19 апреля глава МВД республики Александр Вулин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

«Против Сербии ведется гибридная война, потому что она проводит самостоятельную политику и потому, что мы не ввели санкции против России», — цитирует его пресс-служба МВД.

По его словам, таким образом Белград наказывают. Вместе с тем власти страны обладают сведения о том, кто стоит за этими нападениями, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что отказ вводить санкции против России дорого обходится Сербии.

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