Вильнюс, , 14:31 — REGNUM Поправки к кодексу административных правонарушений и к закону о собраниях Литвы, запрещающие ношение георгиевской ленты и написание в публичном пространстве букв Z и V принял 19 апреля литовский Сейм (парламент).

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом за такое решение проголосовали 124 литовских депутата, один – против и еще двое воздержались.

«Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины», — сказала одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене.

Также нарушающих запрет будут подвергать штрафу в размере от €300 до €700 для физических лиц и до €1,2 тыс. — для юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский президент Майя Санду утвердила запрет на использование в Молдавии георгиевских лент, который ранее одобрил парламент этой страны.