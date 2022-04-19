Правобережный район, Северная Осетия, 19 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Северной Осетии мужчина случайно убил своего 15-летнего сына. В ходе ссоры с односельчанином он открыл стрельбу и попал не только в того, кого целился, но и в собственного сына-подростка. Сосед получил ранения, но его удалось спасти, а вот ребенок погиб, сообщили 19 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону. Инцидент произошел 18 апреля в селении Заманкул Правобережного района.

(сс) jasongillman Ружье

«В ходе разговора у подозреваемого с односельчанином произошел конфликт, в ходе чего подозреваемый из находившегося у него в руках ружья выстрелил несколько раз в своего обидчика, причинив ему проникающее огнестрельное ранение брюшной полости, а также случайно попал и в сына, причинив ранение правой скуловой области и передней поверхности живота слева. От полученного ранения мальчик скончался», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении 45-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Покушение на убийство». Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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