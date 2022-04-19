Абакан, , 14:30 — REGNUM В городе Абакане (Хакасия) возбуждено уголовное дело в связи с распространением инфекционного заболевания в средней школе №26. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Столовая Георгий Балаков © ИА REGNUM

Дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») возбуждено по результатам рассмотрения материалов, направленных прокуратурой.

Питание детей в указанной школе организовано в рамках договора, заключённого между образовательным учреждением и одним из обществ с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, с 16 по 24 марта в Республиканскую детскую больницу с жалобами на плохое самочувствие обратились десять учеников разных классов школы. Им выставили диагноз «Острая кишечная инфекция». Одного из школьников госпитализировали. Установлено, что все дети посещали школьную столовую.

Управление Роспотребнадзора по Хакасии провело проверку и обнаружило нарушения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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