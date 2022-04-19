Москва, , 14:30 — REGNUM Ряд партнеров начал обвинять США в создании угрозы раскола мировой экономики по причине серьезного санкционного давления на Россию. В американском министерстве финансов также опасаются за судьбу доллара как мировой резервной валюты. Это обоснованно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Доллар США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ведь на данный момент мировая экономика и так испытывает ряд огромных проблем, связанных с высокой инфляцией, сбои в цепочках поставок, ограничение производства, так ещё на фоне введенных санкций против России цены на энергоресурсы и сырьё устремились вверх, усугубив всё это.

Метод завоевания США, который впервые был применен против Ирака, включает в себя введение международных санкций, за которыми следуют чаще всего попытки государственного переворота, в случае неудачи, следует прямое военное вторжение, как правило не собственными силами, а наемными или поддерживаемыми прокси-силами.

Однако до сих пор это применялось против стран со слабой экономикой и низкой ресурсной базой. Но в случае с Россией ситуация совсем иная.

Всё указывает на то, что в скором времени мир может разделится на две части – центр одной в Вашингтоне, а другой в Москве-Пекине. Казалось бы, спецоперация на Украине, введение санкций против РФ и Китай не имеют ничего общего. Но это только на первый взгляд.

Лидеры Китая уже давно стараются свести свои связи с США к минимуму. В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин инициировал политику, направленную на мощное и независимое развитие экономики Китая.

С новой политикой Пекин, по-видимому, стал рассматривать США как главного стратегического и экономического противника Китая, а глобальную финансовую систему, возглавляемую США, как ограничение китайской мощи. Пекин так же, как и Россия, предпринял шаги, чтобы уменьшить зависимость своей страны от экономик США и их союзников.

В глазах Пекина давление Америки и их союзников против РФ являются доказательством того, что, несмотря на жесткие санкции страна может продолжать функционировать, развиваться и идти дальше.

По мере того, как НАТО укрепляется в Европе, партнерство Пекина и Москвы формирует ось антизападной коалиции. В экономическом плане Пекин и Москва также смотрят друг на друга, чтобы помочь уменьшить свою зависимость от Запада и его союзников.

Китай давно стремится отучить себя от доллара, а Россия уже делает это в режиме реального времени. Америка понимает, что Россия, сблизившись с Китаем, смогут противостоять устоявшемуся укладу мировой финансовой системы доллара, поэтому США прилагают большие усилия, чтобы этого не допустить.

Дальнейшее жесткое стремление Запада давить на РФ может привести к тому, что возникнут две отдельные сферы с более тесными экономическими связями внутри. Каждый из них будет использовать разные технологии и действовать в соответствии с разными политическими, социальными и экономическими нормами. В итоге победит и останется кто-то один.

Скорее всего, мир просто устал от однополярной системы и уже не хочет её. Всё это указывает на путь к будущему экономическому порядку, где США не во главе.

Тем более, что всё больше и больше стран неохотно следуют за Западом, а стремятся к гораздо более активному, свободному и совместному управлению мировой экономикой. Соединенные Штаты сами по себе уже не имеют возможности единолично возглавить глобальную экономическую систему без поддержки других стран», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо признал с трибуны весенней сессии Международного валютного фонда, что многие союзники недовольны жесткой политикой, продвигаемой Вашингтоном.

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