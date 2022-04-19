Москва, 19 апреля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Ряд партнеров начал обвинять США в создании угрозы раскола мировой экономики по причине серьезного санкционного давления на Россию. В американском министерстве финансов также опасаются за судьбу доллара как мировой резервной валюты. Это обоснованно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

«Ведь на данный момент мировая экономика и так испытывает ряд огромных проблем, связанных с высокой инфляцией, сбои в цепочках поставок, ограничение производства, так ещё на фоне введенных санкций против России цены на энергоресурсы и сырьё устремились вверх, усугубив всё это.

Метод завоевания США, который впервые был применен против Ирака, включает в себя введение международных санкций, за которыми следуют чаще всего попытки государственного переворота, в случае неудачи, следует прямое военное вторжение, как правило не собственными силами, а наемными или поддерживаемыми прокси-силами.

Однако до сих пор это применялось против стран со слабой экономикой и низкой ресурсной базой. Но в случае с Россией ситуация совсем иная.

Всё указывает на то, что в скором времени мир может разделится на две части – центр одной в Вашингтоне, а другой в Москве-Пекине. Казалось бы, спецоперация на Украине, введение санкций против РФ и Китай не имеют ничего общего. Но это только на первый взгляд.

Лидеры Китая уже давно стараются свести свои связи с США к минимуму. В последние годы председатель КНР Си Цзиньпин инициировал политику, направленную на мощное и независимое развитие экономики Китая.

С новой политикой Пекин, по-видимому, стал рассматривать США как главного стратегического и экономического противника Китая, а глобальную финансовую систему, возглавляемую США, как ограничение китайской мощи. Пекин так же, как и Россия, предпринял шаги, чтобы уменьшить зависимость своей страны от экономик США и их союзников.

В глазах Пекина давление Америки и их союзников против РФ являются доказательством того, что, несмотря на жесткие санкции страна может продолжать функционировать, развиваться и идти дальше.

По мере того, как НАТО укрепляется в Европе, партнерство Пекина и Москвы формирует ось антизападной коалиции. В экономическом плане Пекин и Москва также смотрят друг на друга, чтобы помочь уменьшить свою зависимость от Запада и его союзников.

Китай давно стремится отучить себя от доллара, а Россия уже делает это в режиме реального времени. Америка понимает, что Россия, сблизившись с Китаем, смогут противостоять устоявшемуся укладу мировой финансовой системы доллара, поэтому США прилагают большие усилия, чтобы этого не допустить.

Дальнейшее жесткое стремление Запада давить на РФ может привести к тому, что возникнут две отдельные сферы с более тесными экономическими связями внутри. Каждый из них будет использовать разные технологии и действовать в соответствии с разными политическими, социальными и экономическими нормами. В итоге победит и останется кто-то один.

Скорее всего, мир просто устал от однополярной системы и уже не хочет её. Всё это указывает на путь к будущему экономическому порядку, где США не во главе.

Тем более, что всё больше и больше стран неохотно следуют за Западом, а стремятся к гораздо более активному, свободному и совместному управлению мировой экономикой. Соединенные Штаты сами по себе уже не имеют возможности единолично возглавить глобальную экономическую систему без поддержки других стран», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо признал с трибуны весенней сессии Международного валютного фонда, что многие союзники недовольны жесткой политикой, продвигаемой Вашингтоном.

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