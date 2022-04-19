Курск, , 14:29 — REGNUM Представители Курской области в Совете Федерации РФ отчитались о доходах за 2021 год — это их первые отчёты на посту сенаторов. Как сообщает ИА REGNUM, сведения о доходах и имуществе опубликованы на официальном портале СФ.

Совет Федерации

Григорий Рапота за год заработал 9 млн 155 тыс. 191 рубль, его супруга – 1 млн 263 тыс. 383 рубля. Сенатору принадлежат земельный участок, три жилых дома (в том числе один – в Белоруссии), квартира, гараж и автомобили Mercedes-Benz GL350 CDI 4MATIC и Mitsubishi Outlander 2.4. В пользовании у сенатора находится земельный участок под индивидуальную жилую застройку в Белоруссии.

Александр Брыксин задекларировал доход в 174 млн 174 тыс. 354 рубля, его супруга – 5 млн 787 тыс. 495 рублей. Сенатору принадлежат земельный участок, два жилых дома, две квартиры, семь машиномест, беседка, вольер, хозяйственный блок и катер Ferreti 90, его супруге – автомобиль BMW 730LD ХDrive. В пользовании у сенатора и его несовершеннолетнего ребёнка находится по квартире.