Чебоксары, 19 апреля 2022, 14:28 — REGNUM В столице Чувашии начинаются репетиции к проведению парада Победы. Первое построение состоится на этой неделе, сообщает в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.
По его словам, первая репетиция парада Победы пройдёт 20 апреля. В связи с этим с 06:00 будет ограничено движения по улице Ленинградской, начиная от пересечения с улицей Дзержинского и до улицы Кооперативной. Движение будет закрыто до завершения мероприятия.
В мэрии Чебоксар добавляют, что парад Победы будет проходить на площади Республики. Смена площадки произошла в 2021 году при предыдущей городской власти: ранее парад проводился на Красной площади.
Как сообщало ИА REGNUM, главное военизированное мероприятие в Чебоксарах впервые прошло на площади Республики в 2021 году. Оно примечательно тем, что тогда значительное число официально приглашённых участников парада Победы составили чиновники и депутаты. Жителям города запретили приходить на парад со ссылкой на пандемию коронавируса, предложив посмотреть мероприятие по телевизору.
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