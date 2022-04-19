Чебоксары, 19 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В столице Чувашии начинаются репетиции к проведению парада Победы. Первое построение состоится на этой неделе, сообщает в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

https://gcheb.cap.ru Схема ограничения движения при проведении репетиции парада Победы в Чебоксарах

По его словам, первая репетиция парада Победы пройдёт 20 апреля. В связи с этим с 06:00 будет ограничено движения по улице Ленинградской, начиная от пересечения с улицей Дзержинского и до улицы Кооперативной. Движение будет закрыто до завершения мероприятия.

«Общественный транспорт перекрытие дороги не затронет», — отметил Денис Спирин.

В мэрии Чебоксар добавляют, что парад Победы будет проходить на площади Республики. Смена площадки произошла в 2021 году при предыдущей городской власти: ранее парад проводился на Красной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, главное военизированное мероприятие в Чебоксарах впервые прошло на площади Республики в 2021 году. Оно примечательно тем, что тогда значительное число официально приглашённых участников парада Победы составили чиновники и депутаты. Жителям города запретили приходить на парад со ссылкой на пандемию коронавируса, предложив посмотреть мероприятие по телевизору.

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