Донецк, 19 апреля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 19 апреля сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Система залпового огня «Град»

В 13:35 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь по Ясиноватой с применением установки «Град». Всего из РЗСО выпущено пять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка.