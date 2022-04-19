Челябинск, 19 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Челябинской области на федеральной дороге А-310 ограничили движение. Причиной стали ремонтные работы, сообщает управление дорог «Южный Урал».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

На трассе Челябинск — Троицк — граница с Казахстаном с 32 по 53 километр одну из полос закроют. Этот участок пролегает по Еманжелинскому, Коркинскому и Еткульскому районам.

Водителей призывают учитывать данное обстоятельство для расчёта времени в пути.