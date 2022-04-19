Москва, , 14:27 — REGNUM Выставка «Обыкновенный нацизм» должна дойти до самых отдалённых уголков нашей страны, чтобы во всех городах и весях России люди могли увидеть, с кем и за что воюют сегодня наши братья, дети и внуки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля.

Нацизм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, выставка открылась в московском Музее Победы. В экспозиции — трофейные знамёна, символика украинских националистов, современные киевские издания, героизирующие нацистов. Выставка призвана показать прямую историческую связь современных украинских радикалов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны.

« Открытие выставки «Обыкновенный нацизм» в московском Музее Победы — это знаковое событие. Необходимо как можно более широко информировать граждан России о том, кого Запад вновь сделал передовым отрядом своей уже вновь прямой агрессии против России и русского народа.

Эта преемственность — от американских и британских нацистов и Гитлера к условному «Байдену» и «фон дер Ляйен» — очевидна: и одни, и другие использовали самые низменные идеи и инстинкты тех, кто был готов унижать другие народа ради хотя бы мизерных привилегий для себя.