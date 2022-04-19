Москва, 19 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Выставка «Обыкновенный нацизм» должна дойти до самых отдалённых уголков нашей страны, чтобы во всех городах и весях России люди могли увидеть, с кем и за что воюют сегодня наши братья, дети и внуки, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нацизм

Как сообщалось ранее, выставка открылась в московском Музее Победы. В экспозиции — трофейные знамёна, символика украинских националистов, современные киевские издания, героизирующие нацистов. Выставка призвана показать прямую историческую связь современных украинских радикалов с коллаборационистами времен Великой Отечественной войны.

«Открытие выставки «Обыкновенный нацизм» в московском Музее Победы — это знаковое событие. Необходимо как можно более широко информировать граждан России о том, кого Запад вновь сделал передовым отрядом своей уже вновь прямой агрессии против России и русского народа.

Эта преемственность — от американских и британских нацистов и Гитлера к условному «Байдену» и «фон дер Ляйен» — очевидна: и одни, и другие использовали самые низменные идеи и инстинкты тех, кто был готов унижать другие народа ради хотя бы мизерных привилегий для себя.

Хорошо было бы на основе материалов этой выставки сделать её электронную версию. Она должна дойти до самых отдалённых уголков нашей страны, чтобы в самой дальней школе, в самом далёком селе, во всех городах и весях России люди могли увидеть, что такое современный Запад, с кем и за что воюют сегодня наши братья, дети и внуки», — отметил Михаил Демурин.