Москва, , 14:25 — REGNUM Странам Евразии следует создать собственную единую валюту, которая бы существовала наряду с национальными. Об этом 19 апреля заявил экономист Василий Колташов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Золото

По мнению эксперта, новая валюта должна быть привязана к запасам золота в национальных банках стран, которые участвуют в её использовании. Это будет выгодно выделять единую евразийскую валюту на фоне доллара.

«Нам нужна евразийская валюты, которая будет привязана к золоту, но не обязательно с размером на золото. Размен на золото – это очень архаично. Но валюта будет иметь предел эмиссии в зависимости от того, сколько золота мы имеем в резервах у Центральных банков, создающих такую валюту. Это был бы вариант – такая валюта, которая была бы в бумажном, безналичном, крипто варианте и предел эмиссии, у которой был бы строго определён. Это обеспечивало бы стабильность», — сказал Колташов.

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