Лос-Анджелес, США, 19 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В ходе судебного разбирательства по делу о клевете актёр Джонни Депп заявил, что его бывшая жена, актриса Эмбер Хёрд, поднимала на него руку. Об этом 19 апреля пишет Peopletalk.

GabboT Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015

Как отмечает издание, Депп предоставил фотографии 2015 года, на которых на его теле видны отметины и синяки. Подлинность снимков подтвердил бывший телохранитель актёра: «Я настаивал, что он должен прекратить эти отношения, как только впервые увидел последствия их ссоры. Все эти отметины довольно серьезные».

Ранее ассистентка Эмбер Хёрд заявила, что актриса бывает агрессивной. Она также призналась, что артистка подвергала её эмоциональному насилию.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время проходит судебный процесс между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд — актёр обвинил бывшую жену в клевете о домашнем насилии. Депп требует от Хёрд компенсацию в размере $50 млн, а та, в свою очередь, желает получить от артиста $100 млн.