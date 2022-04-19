Донецк, 19 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Петровский район города Донецка и посёлок Александровка вновь подверглись обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований. Об этом сообщает 19 апреля представительство ДНР в СЦКК.

News.dnrtv.ru Александровка

Два обстрела начались с разницей в 20 минут. В 13:00 Донецк обстреляли со стороны Новомихайловки, по городу выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

В 13:20 зафиксирован обстрел Александровки со стороны Марьинки. По посёлку выпустили четыре мины калибра 120 мм.

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